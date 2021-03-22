У метро Києва просять людей якомога менше користуватися підземкою

Попри локдаун у Києві, столичне метро продовжить працювати у звичному режимі. Щоправда, киян та гостей міста попросили за можливості менше користуватися підземкою.

Декілька правил поведінки нагадала заступниця начальника київського метрополітену Наталка Макогон. Їх вона розмістила на своїй сторінці у фейсбуці.

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Макогон запевнила, що комунальники дезінфікуватимуть поїзди, вестибюлю, станції, а також інформувати про важливість дотримання карантинних заходів.

Водночас вона закликала за можливості:

працювати онлайн;

змістити поїздку на після пікову годину;

оплачувати послуги безконтактно;

відкласти зустрічі та поїздки на пізніше.

Також вона нагадала про важливість дотримуватися маскового режиму та мити руки після вулиці.

Зауважимо, що у Києві з 20 березня почав діяти локдаун. У КМДА вирішили, що під час жорстокого карантину повністю зупиняти рух метро, автобусів та інших видів транспорту не будуть. За рішенням Кабміну, саме місцева влада є відповідальною за роботу транспорту під час посилених обмежень.

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Але при цьому пасажири мають неухильно дотримуватись всіх правил:

правильно вдягати маски, щоб вони закривали рот та ніс;

дотримуватись соціальної дистанції.

Раніше у КМДА наголосили, що зупинка транспорту в Києві призведе до колапсу.