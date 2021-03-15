Величезне стовпотворіння аж до входу на саму станцію "Почайна" утворилося вранці 15 березня. За попередніми даними, новенькі турнікети пропускають пасажирів, які сплачують за проїзд банківськими картками.

З чим саме пов'язана несправність, у метрополітені офіційно не повідомили. Але через інцидент на самій станції кількість людей просто величезна.

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Навіть для того, щоб взагалі потрапити всередину, пасажирам доводиться щонайменше 20 хвилин стояти у черзі.

Про карантин не чули

Як і завжди, величезна кількість людей, що стоять у черзі або очікують на приїзд поїзда перебувають без масок або носять їх під носом.

Тиснява також спостерігається й у вагонах потягів, куди намагається набитися якомога більше людей.

Працівники поліції та метрополітену на випадки порушень карантинних обмежень ніяк не реагують.

Скоріш за все, скупчення народу утворилося через відсутність зв'язку у терміналах станції. Втім, не виключене й ламання турнікетів.

Заміну застарілих турнікетів на нові, які не можна перестрибнути, закінчили на "Почайній" минулого понеділка. На інших станціях підземки, де вже оновили турнікети, подібних випадків поки що не було. Турнікети працювали у нормальному режимі.



На станції "Почайна" не працюють нові турнікети / Фото "Києва оперативного"