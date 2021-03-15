Через вже оновлені турнікети: у метро Києва утворилася жахлива тиснява – фото

Джерело:Київ оперативний
Величезне стовпотворіння аж до входу на саму станцію "Почайна" утворилося вранці 15 березня. За попередніми даними, новенькі турнікети пропускають пасажирів, які сплачують за проїзд банківськими картками.
З чим саме пов'язана несправність, у метрополітені офіційно не повідомили. Але через інцидент на самій станції кількість людей просто величезна.
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Заміну застарілих турнікетів на нові, які не можна перестрибнути, закінчили на "Почайній" минулого понеділка. На інших станціях підземки, де вже оновили турнікети, подібних випадків поки що не було. Турнікети працювали у нормальному режимі.
На станції "Почайна" не працюють нові турнікети / Фото "Києва оперативного"