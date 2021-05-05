Через що саме порушник вирішив порушити купу норм, невідомо. Ймовірно, він захотів розділити славу з підлітками, які нещодавно в такий саме спосіб стали відомими на всю країну.

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Вчинок чоловіка жваво обговорюють у соцмережах, а деякі активісти вже розшукують його для проведення роз'яснювальної бесіди.

Дали прикурити інші пасажири

Чоловіка з маскою на підборідді та цигаркою в руках зняли на відео пасажири, які їхали в іншому вагоні з порушником.

Юнак, судячи з усього, попросив інших пасажирів підпалити йому цигарку, що вони й зробили. Після цього на очах у десятків людей показово затягувався. При цьому на камеру чоловік показував непристойні жести.

Чи зробили пасажиру з цигаркою зауваження свідки його вчинку, невідомо.

Дивіться відео з чоловіком, який курив у вагоні київського метро:

Показові порушення

Лише за останній місяць у столиці сталося кілька хуліганських вчинків з боку молодих людей. У метро Києва дівчина та хлопець палили цигарки та знімали все на відео. Згодом, напередодні Великодня, 3 юначки веселилися у церкві, задували там свічки та також курили.

Згодом деякі порушники знімали відео з вибаченнями та поясненнями своїх вчинків.