Зловмисника затримали на одній зі станцій підземки столиці після отриманого орієнтування. Чоловіку інкримінують побиття 29-річної жінки, яке призвело смерті.

Джерело: поліція Києва

Про вбивство, скоєне на вулиці академіка Єфремова, поліцейські дізналися від власника квартири, де воно сталося. Чоловік повідомив правоохоронцям про знайдене тіло квартирантки з численними слідами побоїв.

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Коли ж на місце прибули слідчі, вони з'ясували, що напередодні дві сімейні пари – власники та квартиранти – вживали алкогольні напої.

Що відомо про вбивство жінки у Києві

Як з'ясували правоохоронці, орендодавці пішли спати, а між квартирантами почалася бійка. Чоловік добряче поколотив жінку, від чого вона померла.

Вранці власник житла виявив 29-річну жінку мертвою.

Її співмешканець втік.

Поліцейські швидко з'ясували особу підозрюваного та відправили орієнтування з його прикметами. Незабаром після цього чоловіка помітили правоохоронці у метрополітені.

За 2 години після звернення про злочин поліцейські вже затримали ймовірного вбивцю. Ним виявився 31-річний уродженець Житомирщини, який вже неодноразово мав проблеми з законом.

Під час допиту чоловік зізнався у нанесенні ушкоджень коханій. За його словами, під час бійки жінка впала та вдарилася о газову плиту. Після втрати нею свідомості зловмисник продовжив бити її ногами.

Зрозумівши, що накоїв, чоловік втік.

За фактом злочину копи відкрили кримінальне провадження. Злочин кваліфікували як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яке призвело до смерті. Якщо фігуранта справи визнають винним, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Дивіться відео з підозрюваним у вбивстві жінки у Києві: