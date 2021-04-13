Без дотримання карантину: у метро Києва знову не проштовхнутися через натовп пасажирів
У метро Києва знову не можна дотримуватись соціальної дистанції / KyivLive
Після зміни графіку роботи київського метрополітену, кількість пасажирів, які перебувають у підземці в пікові години, зросла у кілька разів. Тому на станціях та у поїздах метро одразу почали фіксувати порушення карантинних заходів.
Джерело:Київ.NewsRoom
Щоправда, за недотримання соціальної дистанції правоохоронці нікого не штрафують. Оскільки перебувати на відстані один від одного пасажири не можуть фізично.
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Самі ж кияни зазначають, що рівень скупчення людей у метро наразі мало чим не відрізняється від докарантинного.
Чому у підземці Києва знову натовп
- Суттєве збільшення кількості людей на станціях метро зафіксували у Києві з 12 квітня.
- Пасажири також помітили, що в години пік поїзди почали їздити трохи рідше, аніж зазвичай. У денний час, поза годинами пік, зміни в графіку руху стали більш відчутними.
Офіційних коментарів від посадовців щодо недотримання карантину в метро Києва наразі немає.
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