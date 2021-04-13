Після зміни графіку роботи київського метрополітену, кількість пасажирів, які перебувають у підземці в пікові години, зросла у кілька разів. Тому на станціях та у поїздах метро одразу почали фіксувати порушення карантинних заходів.

Щоправда, за недотримання соціальної дистанції правоохоронці нікого не штрафують. Оскільки перебувати на відстані один від одного пасажири не можуть фізично.

Дивіться також На час локдауну в київському метро змінять графік руху

Самі ж кияни зазначають, що рівень скупчення людей у метро наразі мало чим не відрізняється від докарантинного.

Чому у підземці Києва знову натовп

Суттєве збільшення кількості людей на станціях метро зафіксували у Києві з 12 квітня.

Пасажири також помітили, що в години пік поїзди почали їздити трохи рідше, аніж зазвичай. У денний час, поза годинами пік, зміни в графіку руху стали більш відчутними.

Офіційних коментарів від посадовців щодо недотримання карантину в метро Києва наразі немає.

Дивіться сюжет про натовп у київському метрополітені:

Корегування графіку руху метро в Києві обумовлене тим, що витрати на роботу підприємства при скороченні пасажиропотоку залишились на докарантиному рівні. При цьому від локдауну підземка почала нести ще більші збитки. Тому керівництво КП вирішило шукати компроміс між карантином та втратами грошей.