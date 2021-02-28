У метро в Києві чоловік впав на колію: його витягнули очевидці – відео

У київському метро чоловік впав з платформи на колію . Це сталося 28 лютого на станції "Майдан Незалежності".

На щастя, очевидці інциденту відреагували вчасно та змогли витягнути його звідти перед тим, як прибув потяг.

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Причини падіння – наразі невідомі. У мережі висловлюють припущення, що чоловіку стало погано або ж він міг перебувати у стані сп'яніння.

Чоловік у метро впав на колію: дивіться відео "Київ Оперативний"

Зауважимо, що схожий випадок трапився у січні 2021 року на станції київського метро "Палац спорту". Тоді рух зеленою гілкою зупинили й чоловіка вдалося врятувати.

Як коментують у мережі

Під відповідним дописом у фейсбуці частина користувачів обурюються, що чоловіку довго ніхто не надавав допомоги, натомість очевидці знімали все на відео.

Інші ж відповіли, що, очевидно, серед усіх присутніх хтось точно побіг до працівників метро. Адже самостійно спускатися на колію у таких випадках – вкрай небезпечно.

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