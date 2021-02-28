У метро в Києві чоловік впав на колію: його витягнули очевидці – відео

28 лютого 2021 , 18:39
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук-сторінка "Київ Оперативний"

У київському метро чоловік впав з платформи на колію . Це сталося 28 лютого на станції "Майдан Незалежності".

На щастя, очевидці інциденту відреагували вчасно та змогли витягнути його звідти перед тим, як прибув потяг.

Раніше Через закриття входу: у метро Києва утворилася жахлива тиснява – відео

Причини падіння – наразі невідомі. У мережі висловлюють припущення, що чоловіку стало погано або ж він міг перебувати у стані сп'яніння.

Чоловік у метро впав на колію: дивіться відео "Київ Оперативний"

Зауважимо, що схожий випадок трапився у січні 2021 року на станції київського метро "Палац спорту". Тоді рух зеленою гілкою зупинили й чоловіка вдалося врятувати.

Як коментують у мережі

Під відповідним дописом у фейсбуці частина користувачів обурюються, що чоловіку довго ніхто не надавав допомоги, натомість очевидці знімали все на відео.

Інші ж відповіли, що, очевидно, серед усіх присутніх хтось точно побіг до працівників метро. Адже самостійно спускатися на колію у таких випадках – вкрай небезпечно.

Новини київського метро

  • У 2021 році задля безпеки на станціях метро у Києва пообіцяли встановити 305 додаткових інтелектуальних камер відеоспостереження.
  • На платформах станцій "Хрещатик", "Театральна" і "Політехнічний інститут" встановили автоматичні дефібрилятори. Вони – у відкритому доступі.