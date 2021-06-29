Про стало відомом ввечері 27 червня. Фото з місця оприлюднив у фейсбуці Дмитро Карпій. 

Інший випадок Під Одесою знайшли тіло з пробитою головою: поряд лежали сковорідка й лопата

Що відомо про цей інцидент

  • Мертвий лежав між станціями "Майдан" і "Хрещатик".
  • У дописі повідомили, що цей перехід одразу перекрили.
  • У коментарі 24 каналу в поліції Києва підтвердили, що такий випадок був.
  • Однак детальну інформацію зможуть надати згодом.
  • На фото з місця видно, що померлий був за кілька метрів від сходів.
  • Також на фото видно 2 правоохоронців і 2 інших людей.
  • Яка причина смерті – поки невідомо.