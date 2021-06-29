У метро в Києві знайшли тіло кур'єра "Ракети"
29 червня 2021 , 12:01Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Карпій
У переході між двома станціями метро в центрі Києва виявили тіло чоловіка. Біля нього лежала сумка служби доставки "Ракета". Тому, ймовірно, він є кур'єром.
Про стало відомом ввечері 27 червня. Фото з місця оприлюднив у фейсбуці Дмитро Карпій.
Інший випадок Під Одесою знайшли тіло з пробитою головою: поряд лежали сковорідка й лопата
Що відомо про цей інцидент
- Мертвий лежав між станціями "Майдан" і "Хрещатик".
- У дописі повідомили, що цей перехід одразу перекрили.
- У коментарі 24 каналу в поліції Києва підтвердили, що такий випадок був.
- Однак детальну інформацію зможуть надати згодом.
- На фото з місця видно, що померлий був за кілька метрів від сходів.
- Також на фото видно 2 правоохоронців і 2 інших людей.
- Яка причина смерті – поки невідомо.