У метро на "Майдані Незалежності" людина впала під потяг: рух зупиняли

У київському метро зранку 25 червня тимчасово обмежували рух поїздів. Все тому, що пасажир впав на колію.

Деталі інциденту у метро Києва

Як саме трапилася подія наразі невідомо. Рух поїздів від станції "Площа Льва Толстого" до станції "Поштова площа" тимчасово зупиняли.

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Якийсь час потяги курсували на ділянках "Теремки" – "Олімпійська" та "Контрактова площа" – "Героїв Дніпра". Однак дуже швидко сполучення відновили – метро працює у звичайному режимі.

Наразі на станції "Майдан Незалежності" перебувають правоохоронці та медики.

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з правоохоронцями, аби з'ясувати в якому стані пасажир, який впав на колію.



У Києві пасажир впав на колію метро / Фото "Київ Оперативний"

У метро пожежу гасили шваброю

Напередодні на станції "Золоті ворота" загорілася проводка. Працівник метрополітену вирішив погастити пожежу шваброю. Поки він ходив за "інструментом" спостерігати, аби вогонь не впав не голову людям, залишився пасажир.