Не вгледів батько, адмінпротокол – на маму: у поліції пояснили чому

У Києві 19 травня поліцейський у метро помітив хлопчика без супроводу дорослих. Згодом знайшли його маму, яка розповіла, що залишила дитину на його батька. У поліції пояснили, чому адміністративний протокол склали саме на маму.

Після оприлюднення інформації про інцидент у мережі користувачі почали активно коментувати ситуацію, дивуючись, чому відповідальність не несе батько хлопчика, якому мама доручила бути з дитиною.

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Адмінпротокол склали на маму: причина

У коментарі 24 каналу у відділі комунікацій поліції Києва пояснили, що у таких випадках документ оформлюється на одного із батьків.

Прийшла мама, тому на неї склали протокол. Це невиконання батьками їхніх обов'язків. Є певна процедура,

– зазначила Наталія Керницька.

У поліції уточнили, що якби прийшов тато, то протокол склали б на нього. Водночас з мамою провели профілактичну бесіду.

Крім того, інспекторка ювенальної превенції поспілкувалася і з хлопчиком. Він розповів, що ні з ким не конфліктував, "просто так сталося, що пішов маму шукати".

Керницька наголосила, що, на щастя, дитину вчасно помітив поліцейський, який чергував на станції метро, а також оперативно вдалося знайшти маму хлопчика.

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