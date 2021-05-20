Не вгледів батько, адмінпротокол – на маму: у поліції пояснили чому

У Києві 19 травня поліцейський у метро помітив хлопчика без супроводу дорослих. Згодом знайшли його маму, яка розповіла, що залишила дитину на його батька. У поліції пояснили, чому адміністративний протокол склали саме на маму.
Після оприлюднення інформації про інцидент у мережі користувачі почали активно коментувати ситуацію, дивуючись, чому відповідальність не несе батько хлопчика, якому мама доручила бути з дитиною.
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Адмінпротокол склали на маму: причина
У коментарі 24 каналу у відділі комунікацій поліції Києва пояснили, що у таких випадках документ оформлюється на одного із батьків.
Прийшла мама, тому на неї склали протокол. Це невиконання батьками їхніх обов'язків. Є певна процедура,
– зазначила Наталія Керницька.
У поліції уточнили, що якби прийшов тато, то протокол склали б на нього. Водночас з мамою провели профілактичну бесіду.
Крім того, інспекторка ювенальної превенції поспілкувалася і з хлопчиком. Він розповів, що ні з ким не конфліктував, "просто так сталося, що пішов маму шукати".
Керницька наголосила, що, на щастя, дитину вчасно помітив поліцейський, який чергував на станції метро, а також оперативно вдалося знайшти маму хлопчика.
У метро знайшли 8-річного хлопчика: що відомо
- Напередодні на станції метро "Дорогожичі" поліцейський побачив хлопчика без супроводу дорослих.
- Згодом на маму 8-річної дитини склали адміністративний протокол.
- Жінка розповіла, що залишила сина з молодшою донькою та їхнім батьком вдома, а сама пішла у справах.