Михайло Подоляк у коментарі для сайту 24 каналу зазначив, що як тільки до конкретних політиків з’являються питання по суті, тоді вони одразу заявляють про політичні репресії та розправу влади над опонентами. В обшуках, які тривають у столиці, радник Андрія Єрмака не бачить політики.

До теми Оточення Кличка точно залучене до багатомільярдних корупційних схем, – Гнап

Коли почали ставити конкретні питання

Правоохоронці провели відповідну роботу, почали ставити конкретні питання про гроші та якість сервісу. Абсурдно намагатися обізвати конкретні юридичні дії навмисної політичною атакою,

– заявив Подоляк.

Він також додав, що у Києві наразі купа проблем: "огидні тротуари та дороги, відсутність зливової каналізації навіть на нещодавно відремонтованих вулицях, відсутність виразної логістики управління транспортними потоками, феєрично скандальна забудова, постійні скандали навколо комунальних підприємств".

На думку Подоляка, у столиці є за що узятися правоохоронцям.

Після чергової серії скандалів, прокуратура системно проаналізувала ситуацію і зробила відповідні висновки – цілком прозорі. Виявлено махінації на десятки мільйонів гривень. Це не про політику, це про те, що в київських міських структурах побудована шкідлива тіньова система. І за це точно повинна бути відповідальність,

– підсумував Подоляк.

Масові обшуки у Києві

Нагадаємо, що протягом трьох днів – 11 – 13 травня у столиці правоохоронці влаштували серію обшуків в провідних комунальних підприємствах, а також у помешканнях фігурантів кримінальних проваджень.

Посадовців підозрюють у корупції – розкрадання бюджету, кришування незаконного бізнесу, зловживання владою тощо.

Детально про це читайте тут Масові обшуки в Києві: боротьба з корупцією чи політичний тиск

Віталій Кличко назвав обшуки у столиці "нальотом", мета якого "кошмарити" київську владу.

Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти,

– заявив Кличко.

Мер вважає, що це тиск на місцеве самоврядування й особисто на нього.