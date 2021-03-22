У Міністерстві фінансів назвали ймовірний рік запуску метро на Троєщину у Києві
Перша ділянка метрополітену у мікрорайон Троєщина у Києві може почати перевозити пасажирів до 2024 року. Якщо проєкт реалізують, він спочатку матиме вигляд двох станцій на Правому березі та ще однієї – на Лівому.
Джерело:Дом
За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, наразі головну перешкоду для будівництва гілки метрополітену вже майже подолано. Оскільки Подільсько-Воскресенський мостовий перехід перебуває на стадії завершення.
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Які станції метро на Троєщину планують запустити першими
Як стверджує чиновник, у самих конструкціях Подільсько-Воскресенського моста вже побудовані 3 станції метрополітену – "Труханів острів", "Суднобудівна" та "Затока Десенка".
Перша пускова ділянка передбачає роботу таких станцій:
- "Райдужна" на лівому березі;
- "Подільська" із пересадкою на діючу станцію "Тараса Шевченка";
- "Глибочицька" з пересадкою на "Лук'янівську";
Ми готові допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку. Якщо міська влада спрацює, Мінфін їй допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку,
– зазначив Кава.
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