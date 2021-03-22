Перша ділянка метрополітену у мікрорайон Троєщина у Києві може почати перевозити пасажирів до 2024 року. Якщо проєкт реалізують, він спочатку матиме вигляд двох станцій на Правому березі та ще однієї – на Лівому.

За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, наразі головну перешкоду для будівництва гілки метрополітену вже майже подолано. Оскільки Подільсько-Воскресенський мостовий перехід перебуває на стадії завершення.

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Завдяки тому, що незабаром у столиці можуть запустити рух новим мостом, місцева влада моє змогу почати будувати лівобережні та правобережні підходи до нього.

Які станції метро на Троєщину планують запустити першими

Як стверджує чиновник, у самих конструкціях Подільсько-Воскресенського моста вже побудовані 3 станції метрополітену – "Труханів острів", "Суднобудівна" та "Затока Десенка".

Перша пускова ділянка передбачає роботу таких станцій:

"Райдужна" на лівому березі;

"Подільська" із пересадкою на діючу станцію "Тараса Шевченка";

"Глибочицька" з пересадкою на "Лук'янівську";

Ми готові допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку. Якщо міська влада спрацює, Мінфін їй допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку,

– зазначив Кава.

Зверніть увагу! За словами мера Києва Віталія Кличка, будівництво метро на Троєщину розпочнеться одразу після відкриття руху автомобілів Подільсько-Воскресенським мостом. Запустити рух планують вже цього року.