Мінкульт відповів на звинувачення КМДА щодо зриву традиційних заходів до Дня пам'яті

У КМДА поскаржилися, що Мінкульт блокує проведення традиційних заходів до Дня пам'яті та примирення, який відзначають 8 травня. Однак у Міністерстві культури пояснили ситуацію та заявили, що КМДА сама обрала шлях публічного скандалу.

У міністерстві наголосили, що не надавали будь-яких усних заборон щодо проведення традиційних заходів, про які мовиться у повідомленнях КМДА.

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Позиція Мінкульту

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що поважають відзначення Дня пам'яті та примирення, виступаючи із підтримкою ініціатив із вшанування пам'яті. У міністерстві підтвердили, що отримали запит на проведення заходів від КМДА 7 травня.

Перевіривши, що проведення заходів розмежовано в часі, аби не допустити порушення епідеміологічних вимог, дозвіл надали. 8 травня усе технічне обладнання для монтування сцени пропустили на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у Мінкульті додали, що з 12:00 розпочали монтаж сцени. У міністерстві заявили, що стурбовані тим, що КМДА не спробувало дізнатись причини послідовного пропуску техніки.

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"Жоден із представників столичної влади не звернувся до МКІП аби з'ясувати хід справ, натомість обравши шлях публічного скандалу. Прикро, що спекуляції відбуваються навіть у такий день, як День пам'яті та примирення", – поскаржилися у Мінкульті.

Там зауважили, що спроба провокування конфлікту жодним чином не стане на заваді проведенню заходів, які відбудуться згідно з планом.

День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни щорічно відзначають 8 травня. Символом Дня пам'яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку, з іншого — кривавий слід від кулі.