Мін'юст назвав найбільш незвичні зміни імені у Києві протягом минулого року. У столиці у 2020-му це робили понад 1300 разів.

Варто підкреслити, що вартість такої послуги – 5 гривень й 10 копійок, а строк розгляду заяви – 3 місяці. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства юстиції України.

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Список найбільш незвичних змін імені у Києві за 2020 рік

Людмила стала Каєю

Ганна стала Олінною

Володимир став Вольдемаром

Іван став Йонасом

Дррааоллдлісс стала Ганною

Ганна стала Анабеллою

Марія стала Деррікою

Олена стала Мілаграс

Віталій став Габриелем

Лариса стала Глорією-Сандрою

Лада стала Міяко

Марія стала Естель

Люцифер став Джеком

Якщо комусь знову набридне його ім’я, то держава надає ще одну можливість його поміняти, але це вже коштуватиме дорожче – 51 гривню.

Посадовці відмовляють українцям у такому праві, якщо:

щодо Вас відкрито кримінальне провадження;

ви скоїли адміністративне правопорушення;

ви перебуваєте в розшуку;

маєте непогашену судимість;

надали неправдиві відомості щодо себе.

Якщо вашу заяву розглянуто позитивно та немає жодних обмежень, ви отримаєте відповідне свідоцтво з новим іменем,

– йдеться у повідомленні мін'юсту.

Чи потрібно змінювати документи

Дане свідоцтво є підставою для заміни інших документів – паспорта, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, водійського посвідчення.

А от свідоцтво про народження не підлягає заміні – цей документ є базовим для людини.

Інші документи, наприклад, свідоцтво про право власності, змінювати не є обов’язковим. Бо своє право можна підтвердити документом про зміну імені.