Люцифер став Джеком: кияни близько 1300 разів змінювали імена за рік – назвали найбільш незвичні
Мін'юст назвав найбільш незвичні зміни імені у Києві протягом минулого року. У столиці у 2020-му це робили понад 1300 разів.
Варто підкреслити, що вартість такої послуги – 5 гривень й 10 копійок, а строк розгляду заяви – 3 місяці. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства юстиції України.
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Список найбільш незвичних змін імені у Києві за 2020 рік
- Людмила стала Каєю
- Ганна стала Олінною
- Володимир став Вольдемаром
- Іван став Йонасом
- Дррааоллдлісс стала Ганною
- Ганна стала Анабеллою
- Марія стала Деррікою
- Олена стала Мілаграс
- Віталій став Габриелем
- Лариса стала Глорією-Сандрою
- Лада стала Міяко
- Марія стала Естель
- Люцифер став Джеком
Якщо комусь знову набридне його ім’я, то держава надає ще одну можливість його поміняти, але це вже коштуватиме дорожче – 51 гривню.
Посадовці відмовляють українцям у такому праві, якщо:
- щодо Вас відкрито кримінальне провадження;
- ви скоїли адміністративне правопорушення;
- ви перебуваєте в розшуку;
- маєте непогашену судимість;
- надали неправдиві відомості щодо себе.
Якщо вашу заяву розглянуто позитивно та немає жодних обмежень, ви отримаєте відповідне свідоцтво з новим іменем,
– йдеться у повідомленні мін'юсту.
Чи потрібно змінювати документи
Дане свідоцтво є підставою для заміни інших документів – паспорта, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, водійського посвідчення.
А от свідоцтво про народження не підлягає заміні – цей документ є базовим для людини.
Інші документи, наприклад, свідоцтво про право власності, змінювати не є обов’язковим. Бо своє право можна підтвердити документом про зміну імені.
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