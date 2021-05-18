Кохання хлопця з дівчиною у закладі ледве не закінчилося трагедією. Чоловік отримав серйозну травму. Його довелося терміново госпіталізувати медикам швидкої.

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Саму ж дівчину затримали поліцейські.

Підлогу залило кров'ю

  • Як стверджують очевидці інциденту, невдовзі після того, як пара зачинилася в туалеті, звідти донеслися крики хлопця.
  • Працівники ресторану з'ясували, що дівчина сильно вкусила чоловіка за статевий орган. Чоловік потребував термінової допомоги лікарів.
  • На місце події викликали правоохоронців.

Поліцейські ненадовго затримали дівчину, однак згодом її відпустили. Чи відкрили внаслідок інциденту кримінальну справу, наразі невідомо.

Судячи з фото з місця події, чоловік втратив досить багато крові. 


Вбиральня Mister Cat, де трапився інцидент / Фото "ХК"