Кохання хлопця з дівчиною у закладі ледве не закінчилося трагедією. Чоловік отримав серйозну травму. Його довелося терміново госпіталізувати медикам швидкої.
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Саму ж дівчину затримали поліцейські.
Підлогу залило кров'ю
- Як стверджують очевидці інциденту, невдовзі після того, як пара зачинилася в туалеті, звідти донеслися крики хлопця.
- Працівники ресторану з'ясували, що дівчина сильно вкусила чоловіка за статевий орган. Чоловік потребував термінової допомоги лікарів.
- На місце події викликали правоохоронців.
Поліцейські ненадовго затримали дівчину, однак згодом її відпустили. Чи відкрили внаслідок інциденту кримінальну справу, наразі невідомо.
Судячи з фото з місця події, чоловік втратив досить багато крові.
Вбиральня Mister Cat, де трапився інцидент / Фото "ХК"