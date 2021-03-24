У Києві ситуація з коронавірусом не є критичною, але залишається складною, особливо для медичних закладів. Попри це, персоналу і місць у лікарнях вистачає.

Також у столиці немає наразі браку вакцини. Таку інформацію повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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Місць у лікарнях Києва вистачає

За його словами, наразі лікарні укомплектовані відповідним штатом, працюють у посиленому режимі.

Медичного персоналу вистачає, місць у лікарнях вистачає. Проблем з лікарями немає,

– зазначив Поворозник.

Він зауважив, що місця розширятимуть у робочих лікарнях: "Це робитимуть для того, щоб той персонал, який "набив руку" на лікуванні хворих на COVID-19, мав більшу аудиторію для лікування".

Нагадаємо! Раніше заступник мера Києва Володимир Бондаренко заявляв, що у Києві майже не залишилось місць для лікування хворих на коронавірус.

У столиці не бракує вакцини

Поворозник наголосив, що в місто розподілили 42 тисячі 600 доз вакцин. Наразі зробили приблизно 8,5 тисяч вакцинацій, тому браку вакцини поки що немає.

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Вакцинація, як зауважив заступник голови КМДА, тільки почалась, тому поки про результат говорити рано. "Ситуація залишається складною. Вона не є критичною, але достатньо складна, особливо для медичних закладів. Тому ми закликаємо всіх з розумінням ставитись до ситуації, маскового режиму", – додав Поворозник.

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