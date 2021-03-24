Місць та медичного персоналу у лікарнях Києва вистачає, – Поворозник
У Києві ситуація з коронавірусом не є критичною, але залишається складною, особливо для медичних закладів. Попри це, персоналу і місць у лікарнях вистачає.
Джерело:24 канал
Також у столиці немає наразі браку вакцини. Таку інформацію повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
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Місць у лікарнях Києва вистачає
За його словами, наразі лікарні укомплектовані відповідним штатом, працюють у посиленому режимі.
Медичного персоналу вистачає, місць у лікарнях вистачає. Проблем з лікарями немає,
– зазначив Поворозник.
Він зауважив, що місця розширятимуть у робочих лікарнях: "Це робитимуть для того, щоб той персонал, який "набив руку" на лікуванні хворих на COVID-19, мав більшу аудиторію для лікування".
У столиці не бракує вакцини
Поворозник наголосив, що в місто розподілили 42 тисячі 600 доз вакцин. Наразі зробили приблизно 8,5 тисяч вакцинацій, тому браку вакцини поки що немає.
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Вакцинація, як зауважив заступник голови КМДА, тільки почалась, тому поки про результат говорити рано. "Ситуація залишається складною. Вона не є критичною, але достатньо складна, особливо для медичних закладів. Тому ми закликаємо всіх з розумінням ставитись до ситуації, маскового режиму", – додав Поворозник.
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- Столиця України залишається лідером серед міст з найбільшою захворюваністю на коронавірус.
- Загалом за 23 березня у Києві офіційно діагностували COVID-19 у 1 300 пацієнтів.
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