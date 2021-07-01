Правоохоронці стверджують, що працівники держмитслужби умисно не перевіряли вживані вантажівки під час оформлення декларацій про імпорт. Власники транспортних засобів при цьому занижували термін експлуатації машин, аби сплачувати менше акцизного податку та ПДВ.

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Зловмисники використовували підроблені свідоцтва про реєстрацію вантажівок.

Перевіряли лише формально



ДБР оголосила про підозру митникам у зловживанні службовим становищем / Фото Офісу генерального прокурора

Згідно з даними ДБР та Офісу Генерального прокурора, митники не виконували свої обов'язки та формально "перевіряли" вантажівки, що належать двом компаніям.

Через недбалість посадовців митної служби держава нібито недоотримала 4,4 мільйона гривень податків та платежів.

Фігурантам кримінального провадження оголосили про підозру у вчиненні злочину.



Через дії митників фірми не сплачували податки в повному обсязі / Фото Офісу генерального прокурора

Наразі детективи ДБР перевіряють керівництво митного поста на причетність до вчинення злочину.

Чи затримали фігурантів провадження правоохоронці, невідомо.

Якщо суд визнає зловмисників винними, їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, а також від 8500 до 17 тисяч гривень штрафу.