20 хвилин до Правого берега: між Києвом та Броварами хочуть запустити електричку – фото

Джерело:фейсбук Ігоря Сапожко
Керівництво Укрзалізниці та чиновники Броварів хочуть запустити пряму електричку, яка їздитиме до Києва у години пік. Для цього мають модернізувати 8 поїздів.
Про проведення робочої зустрічі з директором Південно-Західної залізниці Артемом Мироновичем повідомив у фейсбуці мер Броварів Ігор Сапожко. За його словами, попередній проєкт електрички передбачає її відправлення з нової платформи біля стадіону "Спартак".
Дивіться також Через масштабний ремонт: у Києві на Кільцевій дорозі змінили організацію руху – відео
Модернізована електричка їздитиме з Броварів до Києва / Фото Ігоря Сапожка
Як стверджує міський голова, курсування електрички Бровари–Київ забезпечуватиме 8 поїздів, а кожен з них матиме по 10 вагонів.
Перший та останній вагони обладнають спеціальними платформами та місцями для людей з фізичними вадами. Нові вагони також будуть зручними для велосипедистів.
Із кінцевою зупинкою електрички ще не визначились. Незабаром мешканцям броварів запропонують обирати між двома маршрутами:
Проїзд електричкою може коштувати 15 гривень. Коли саме електричка почне перевозити пасажирів, наразі невідомо.