20 хвилин до Правого берега: між Києвом та Броварами хочуть запустити електричку – фото

Керівництво Укрзалізниці та чиновники Броварів хочуть запустити пряму електричку, яка їздитиме до Києва у години пік. Для цього мають модернізувати 8 поїздів.

Про проведення робочої зустрічі з директором Південно-Західної залізниці Артемом Мироновичем повідомив у фейсбуці мер Броварів Ігор Сапожко. За його словами, попередній проєкт електрички передбачає її відправлення з нової платформи біля стадіону "Спартак".

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Таким чином, дістатися відправної точки можна буде з центру Броварів пішки. А вже за 20 хвилин пасажир зможе опинитись на Правому березі Києва.

Курсуватиме потяг з 10 вагонів



Модернізована електричка їздитиме з Броварів до Києва / Фото Ігоря Сапожка

Як стверджує міський голова, курсування електрички Бровари–Київ забезпечуватиме 8 поїздів, а кожен з них матиме по 10 вагонів.

Перший та останній вагони обладнають спеціальними платформами та місцями для людей з фізичними вадами. Нові вагони також будуть зручними для велосипедистів.

Із кінцевою зупинкою електрички ще не визначились. Незабаром мешканцям броварів запропонують обирати між двома маршрутами:

Бровари – станція "Дарниця" – Центральний залізничний вокзал Києва.

Бровари – станція Почайна.

Проїзд електричкою може коштувати 15 гривень. Коли саме електричка почне перевозити пасажирів, наразі невідомо.