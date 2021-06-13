Машина, в якому перебував патрульний, зіткнулася з автобусом. Загиблий перебував на місці пасажира.

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Деталі трагедії

У патрульній поліції повідомили, що водійка автомобіля не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Внаслідок цього сталося зіткнення з автобусом.

Рядовий поліції Владислав Кірій загинув на місці. У нього залишилася дружина та 5-місячна дитина.

Відомо, що хлопець лише у 2021 році приєднався до лав патрульної поліції та проходив навчання в Академії патрульної поліції. Він мав вийти на охорону порядку вулиць Борисполя за декілька місяців.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Владислава Кірія.