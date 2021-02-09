Мороз не перешкода: у Києві відбувся зимовий крос – фото

У Києві, незважаючи на сильні морози відбулись змагання з бігу на дальні дистанції – 12 та 14 кілометрів. Захід пройшов на території мікрорайону "Конча-Заспа".

Змагання відбулись з гаслом – "Зима — час для дикого бігу!". Кожен учасник змагань продемонстрував високий рівень фізичної підготовки, витривалість та жагу до перемоги.

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Не зважаючи на пандемію, яка охопила весь світ, визначений зимовий крос став потужним початком спортивно-масових забігів в Голосіївському районі міста Києва у 2021 році. Учасники змагань в запеклій боротьбі на витривалість, долаючи перешкоди на дикому шляху, змагались на дистанціях 12 кілометрів (дике коло) та 24 кілометрів (подвійна доза),

– йдеться у повідомленні організаторів забігу.

Загалом в спортивній події взяли участь спортсмени не тільки з Києва, а й з інших регіонів України.

У Києві відбувся зимовий крос: дивіться фото