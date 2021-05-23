За технологією на споруді влаштували триплекси – тришарові склопакети. Крім того, виконали герметизацію і змонтували захисну обойму.

Раніше Знову втомився: у Києві на "мосту Кличка" виявили тріщини – фото

Відтак Володимирський пішохідно-велосипедний міст знову відкритий.

Запрошуємо усіх прогулятись панорамними місцями. Насолодитись квітучим травневим Києвом. Й відчути п’янкий аромат бузку і каштану,
– мовиться у дописі.

Міст ламався не вперше: останні інциденти

Що відомо про "міст Кличка"? 

Це пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз у Києві. Його називають "кличковим", бо міст за своєї каденції встановив чинний мер Києва. Політик неодноразово акцентував, що гордиться цим спорудженням.