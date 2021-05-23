На "мосту Кличка" у Києві знову міняли скло: фото

"Міст Кличка" у Києві повністю відкрили для відвідувачів. Верхній шар скла на мосту було пошкоджено, але його замінили.

За технологією на споруді влаштували триплекси – тришарові склопакети. Крім того, виконали герметизацію і змонтували захисну обойму.

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Відтак Володимирський пішохідно-велосипедний міст знову відкритий. Запрошуємо усіх прогулятись панорамними місцями. Насолодитись квітучим травневим Києвом. Й відчути п’янкий аромат бузку і каштану,

– мовиться у дописі.

Міст ламався не вперше: останні інциденти

Коли міст тільки відкрили, за 2 дні на ньому тріснула скляна вставка. Все тому, що група невідомих нібито пострибала на ньому.

Комунальники замінили тріснуте скло, але інцидент повторився. Очевидці стверджували, що міст тріснув, коли поруч не було людей.

Потім на мосту з'явилася нова тріщина біля основи одного з огороджень. Наступним "втомилося" бічне скло. Територію навколо проблемної зони обгородили.

Ще один інцидент зі скляними вставками стався 18 грудня. На одній з ділянок мосту знову тріснуло скло.