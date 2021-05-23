На "мосту Кличка" у Києві знову міняли скло: фото

"Міст Кличка" у Києві повністю відкрили для відвідувачів. Верхній шар скла на мосту було пошкоджено, але його замінили.
За технологією на споруді влаштували триплекси – тришарові склопакети. Крім того, виконали герметизацію і змонтували захисну обойму.
Раніше Знову втомився: у Києві на "мосту Кличка" виявили тріщини – фото
Відтак Володимирський пішохідно-велосипедний міст знову відкритий.
Запрошуємо усіх прогулятись панорамними місцями. Насолодитись квітучим травневим Києвом. Й відчути п’янкий аромат бузку і каштану,
– мовиться у дописі.
Міст ламався не вперше: останні інциденти
- Коли міст тільки відкрили, за 2 дні на ньому тріснула скляна вставка. Все тому, що група невідомих нібито пострибала на ньому.
- Комунальники замінили тріснуте скло, але інцидент повторився. Очевидці стверджували, що міст тріснув, коли поруч не було людей.
- Потім на мосту з'явилася нова тріщина біля основи одного з огороджень. Наступним "втомилося" бічне скло. Територію навколо проблемної зони обгородили.
- Ще один інцидент зі скляними вставками стався 18 грудня. На одній з ділянок мосту знову тріснуло скло.