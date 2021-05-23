На "мосту Кличка" у Києві знову міняли скло: фото

23 травня 2021 , 15:48
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Джерело:

"Київавтодор"

"Міст Кличка" у Києві повністю відкрили для відвідувачів. Верхній шар скла на мосту було пошкоджено, але його замінили.

За технологією на споруді влаштували триплекси – тришарові склопакети. Крім того, виконали герметизацію і змонтували захисну обойму.

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Відтак Володимирський пішохідно-велосипедний міст знову відкритий.

Запрошуємо усіх прогулятись панорамними місцями. Насолодитись квітучим травневим Києвом. Й відчути п’янкий аромат бузку і каштану,
– мовиться у дописі.

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Що відомо про "міст Кличка"? 

Це пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз у Києві. Його називають "кличковим", бо міст за своєї каденції встановив чинний мер Києва. Політик неодноразово акцентував, що гордиться цим спорудженням.
Автор: Ольга Музика