Наразі поліцейські розбираються з цією сім'єю. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Правоохоронці виявили ознаки, що ця родина перебуває у складних життєвих обставинах. Цьому хлопчику – 8 років, а він не ходить до школи. Наразі вже поліція говорить про те, що треба складати протокол і на батька,
– розповіла омбудсмен.
Нагадаємо, мати хлопчика залишила його з батьком вдома, а сама пішла у справах. Однак протокол про невиконання батьківських обов'язків поліцейські склали не на батька, який не прослідкував за сином, а на мати.
Денісова пояснила, такий випадок – не перший. Правоохоронці і раніше складали адмінпротокол на маму, а не на батька, який в той час перебував з дитиною.
"У нас в суспільстві є стереотип, що за безпеку дитини і її виховання відповідає виключно мати. Але я завжди наголошую, що це – принцип рівності прав і батька, і матері", – заявила уповноважена Ради.
Деталі інциденту у Києві
- Дитину без супроводу дорослих у вестибюлі на станції метро "Дорогожичі" помітив черговий поліцейський.
- Хлопчик розповів, що сам вийшов з квартири та пішов шукати маму. Правоохоронці повернули його матері.
- З жінкою провели профілактичну бесіду й попередили про те, що потрібно бути уважною та слідкувати за своїми дітьми. Зауважимо, сина вона залишила вдома з батьком.
- Користувачі мережі обурилися через те, що протокол склали на матір.