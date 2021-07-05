Мовний інцидент трапився у київській Міжнародній тенісній академії. Про нього стало відомо із допису Олени Якобчук у спільноті "Я спілкуюся українською мовою", який розлетівся мережею.

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"Кому потрібна ваша мова"

Жінка розповідає: приїхала за сином в академію і почула від нього шокуюче: "Тихо, мамо, у нас тут потрібно говорити російською". На це Олена Якобчук звернулася до керівництва. За її словами, при ній і дітях вожаті табору з іронією питали, чи взагалі українська мова комусь потрібна.

Я вже там все розказала, але ж що робити? Хто перевіряє заклади навчання? Вожаті при мені дітям кажуть: "Кому она нужна ваша "українська мова?"

– написала Олена Якобчук.

Як відреагувало керівництво тенісного табору

Згодом обурена мати виправила пост, зазначивши, що розголос допоміг вирішити проблему. За її словами, наступного разу, коли вона приїхала у табір, куратори розмовляли українською.

Жінку запевнили, що усе буде добре і більше така ситуація не повториться. "Завдяки нашій і вашій реакції діються прекрасні справи для нашої держави і наших дітей. Я навіть не думала, що може так все бути ефективно", – написала Олена Якобчук.

У таборі кажуть, що "хлопчик не так усе зрозумів"

У коментарі Obozrevatel в МТА розповіли: конфлікту по суті не було, а хлопчик неправильно зрозумів вожату. Мовляв, до їхнього табору приходять діти з російськомовних і англійськомовних родин. Саме вони просять говорити російською чи англійською.

У нас навчаються різні діти, деякі розмовляють російською, англійською мовою і їх батьки просять звертатися до них цими мовами. Вихователі йдуть їм на зустріч,

– розповіли у відділі маркетингу МТА.

В адміністрації зазначили, що сину Олени Якобчук в таборі сподобалося, і вона не стала забирати його заздалегідь.

24 канал звернувся по коментар щодо цієї ситуації до Міжнародної тенісної академії. Ми додовнимо цей матеріал, щойно його отримаємо.

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