Мовний інцидент трапився у київській Міжнародній тенісній академії. Про нього стало відомо із допису Олени Якобчук у спільноті "Я спілкуюся українською мовою", який розлетівся мережею.
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"Кому потрібна ваша мова"
Жінка розповідає: приїхала за сином в академію і почула від нього шокуюче: "Тихо, мамо, у нас тут потрібно говорити російською". На це Олена Якобчук звернулася до керівництва. За її словами, при ній і дітях вожаті табору з іронією питали, чи взагалі українська мова комусь потрібна.
Я вже там все розказала, але ж що робити? Хто перевіряє заклади навчання? Вожаті при мені дітям кажуть: "Кому она нужна ваша "українська мова?"
– написала Олена Якобчук.
Як відреагувало керівництво тенісного табору
Згодом обурена мати виправила пост, зазначивши, що розголос допоміг вирішити проблему. За її словами, наступного разу, коли вона приїхала у табір, куратори розмовляли українською.
Жінку запевнили, що усе буде добре і більше така ситуація не повториться. "Завдяки нашій і вашій реакції діються прекрасні справи для нашої держави і наших дітей. Я навіть не думала, що може так все бути ефективно", – написала Олена Якобчук.
У таборі кажуть, що "хлопчик не так усе зрозумів"
У коментарі Obozrevatel в МТА розповіли: конфлікту по суті не було, а хлопчик неправильно зрозумів вожату. Мовляв, до їхнього табору приходять діти з російськомовних і англійськомовних родин. Саме вони просять говорити російською чи англійською.
У нас навчаються різні діти, деякі розмовляють російською, англійською мовою і їх батьки просять звертатися до них цими мовами. Вихователі йдуть їм на зустріч,
– розповіли у відділі маркетингу МТА.
В адміністрації зазначили, що сину Олени Якобчук в таборі сподобалося, і вона не стала забирати його заздалегідь.
Нещодавній мовний скандал через Артема Довбика
- Після гри зі Швецією нападник збірної України Артем Довбик дав післяматчевий коментар російською.
- На це бурхливо відреагувала письменниця Лариса Ніцой, звинувативши футболістів у тому, що майже ніхто з них не відповідає українською навіть на запитання журналістів.
- Ніцой у досить агресивній формі звернулася до футболіста, назвавши його марсіанином. Зауваги жінки знайшли, як критику у соцмережах, так і підтримку.
- Зрештою після скандалу у соцмережах футболісти почали відповідати на питання журналістів українською.