У Муніципальній охороні кажуть, що пов'язують обшуки з численними спробами утискання влади столиці з боку офісу Президента. Та обіцяють вийти на акцію протесту, якщо "хтось далі буде тиснути на підприємство, де працюють ветерани російсько-української війни".

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Представники мунварти зазначили, що повністю підтримують мера Києва Віталія Кличка у політичному протистоянні з чинною владою.

Розтрата понад 500 тисяч гривень

Згідно з повідомленням на сторінці комунального підприємства у фейсбуці, кримінальне провадження щодо колишнього в.о. директора розслідували працівники управління "К" СБУ.

Всім відомо, що саме це управління "заробляє" кошти на подібного роду схемах, в той час, коли їх колеги з інших підрозділів справді займаються державною безпекою. До того ж, весь цей фарс розпочався з грубого порушення умов територіальної підслідності через підконтрольного їм рєшалу Подільської прокуратури,

– підкреслили в муніципальній охороні.

У Київській прокуратурі кажуть, що фігурант провадження заволодів бюджетними коштами, які виділили на підвищення кваліфікації охоронців. Посадовець нібито підписав акти прийняття послуг з навчання співробітників, але фактично ніяких тренувань та лекцій нібито не було.

Поліцейські, фіскали та працівники СБУ проводять масові обшуки у комунальних підприємствах та департаментах КМДА майже кожного дня протягом тижня. Щоразу правоохоронці кажуть про кримінальні провадження, пов'язані з корупцією. Однак Кличко та його команда заявляють про наміри політичної розправи над ними з боку центральної влади.