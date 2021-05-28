Мурали заспівали пісні Go_A та Onuka: нова функція ReFace до Дня Києва – відео

У неділю, 30 травня, кияни відзначатимуть 1539-річчя свого міста. Всесвітньовідомий український стартап Reface вирішив привітати столицю та її жителів. За допомогою нової функції програми навчили співати кілька найвідоміших київських муралів.

Компанія опублікувала відео картин на стінах, які співають відомі українські композиції. Зокрема зображення Скоропадського на Старовокзальній, 12, виконало "Києве мій".

Теж про стінопис Лікарі-атланти: в Одесі художники створили мурал про медиків, які борються з COVID-19 – відео

Скоропадський співає "Києве мій": відео ReFace

Більше про виконання пісень муралами

Кожен із малюнків не лише відкриває рот, а й похитує головою в ритм музики. Особливо це помітно на зображенні "Ностальгія за дитинством", який намалювали на вулиці Антоновича, 48А.

Хлопчик із паперовим літачком виконав пісню гурту Onuka "Це моє місто". У проміжку між словами він навіть підтанцьовував бровами.

Стінопис "Ностальгія за дитинством" співає пісню Onuka: відео ReFace

Також досить феєрично виглядає відео з малюнком "Відродження" на вулиці Боричів Тік. Дівчина, яка в національному вбранні обіймає місто, заспівала пісню "Шум" із, якою гурт Go_A виступав на "Євробаченні".

Окрім цього, зробили відео, де одразу 9 малюнків на стінах об'єднались заради виконання одної пісні. Вони в унісон заспівали приспів "Київського вальсу".

Коротко про цю функцію ReFace

Функція Swap Animation дозволяє користувачам переносити своє обличчя на картини, статуї, картини, постери, персонажів відеоігор. Окрім цього можна анімувати їх за допомогою музики та інших звуків.

У самому додатку можна вставити своє обличчя в улюблений мурал Києва і зробити, щоб він співав одну з кількох пісень. Для цього обрали кілька відомих українських треків.

Пісня "Шум" у виконанні київського муралу: відео ReFace

Вірю що технології можуть дати друге життя мистецтву. Такі експерименти завжди були цікаві команді, тому вирішили що день Києва – це найкраща можливість оживити стріт арт міста і показати застосування нової технології,

– сказав співзасновник Reface Діма Швець.

У компанії хотіли, щоб застосування нової функції передусім несло креативний характер. Адже можна оживляти не лише фотографії, а й пам'ятки архітектури, давньогрецьких філософів або відомі картини.

Відеоінструкцію того, як працює Swap Animation у цьому додатку опублікували на ютуб-каналі компанії. Його можна переглянути – за посиланням

Відомі мурали столиці виконують пісню "Київський вальс": відео ReFace