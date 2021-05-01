Покидьок відповість перед законом: МВС перевірить зв'язок п'яного водія з ексміністром Білоконем

У Києві вночі проти 1 травня п'яний водій потрапив у ДТП, яка призвела до загибелі 18-річної дівчини. У МВС перевірять зв'язок між зловмисником та колишнім міністром внутрішніх справ Миколою Білоконем, який втік з України після Помаранчевої Революції.

Зв'язок п'яного водія з ексміністром

У соцмережах поширили інформацію про те, що 47-річний винуватець ДТП є внуком Білоконя. Однак враховуючи різницю у віці між чоловіками – це неможливо, адже ексглава МСВ лише на 20 років старший за водія.

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Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів у коментарі журналістам 24 каналу, що між колишнім чиновником та п'яним водієм може бути інший родинний зв'язок. Наразі цю інформацію перевірятимуть правоохоронці.

Те, що вони можуть бути родичами, треба перевіряти. Може, вони й не родичі. Скажу лише, що зараз для поліції немає значення, чи є покидьок рідним для тої, чи іншої особи. Він відповідатиме за всією суворістю закону за вбивство,

– заявив Геращенко.

Що відомо про смертельну ДТП

Трагедія трапилася близько 02:25 на вулиці Лесі Українки. П'яний водій на Infinity G25 втікав від патрульних, які вимагали, аби той зупинився через порушення правил дорожнього руху.

втікав від патрульних, які вимагали, аби той зупинився через порушення правил дорожнього руху. Автівка зіткнулася з бордюром, перекинулася та врізалася в електроопору. Пасажирок і водія деблокували рятувальники.

Внаслідок інциденту загинула 18-річна пасажирка. Водія та 19-річну дівчину відвезли у лікарню. За даними dtp.kiev, зловмисник обійшовся легки ми травмами.

На місці події водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав нібито 1,41 проміле.