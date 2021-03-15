У МВС показали відео смертельної ДТП з Land Cruiser у Києві

Водій Toyota Land Cruiser, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, взагалі не збирався зупиняти автівку на червоний сигнал світлофору. При цьому він не реагував на перешкоду у вигляді легковика Skoda.

Судячи з відео, яке запостив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Land Cruiser нісся на величезній швидкості. Шансів вижити у людей в Skoda фактично не було.

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28-річний водій позашляховика перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Подробиці смертельної аварії у Києві

ДТП сталася на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова о 00:33.

Після того, як Land Cruiser протаранив легковик, обидва транспортних засоби відлетіли метрів на 20.

Пасажирка Skoda якийсь час була живою, але померла ще до приїзду медиків швидкої.

28 річна п‘яна мерзота, яка сьогодні в вночі вбила двох ні в чому не повинних чоловіка та жінку, затримана поліцією Києва і вже знаходиться за ґратами. Поліція і прокуратура буде вимагати в суді затримання мерзоти, без права виходу під заставу, тому що такі покидьки небезпечні для людей. На жаль, максимальна відповідальність за цей злочин до публікації Закону 2695 буде лише до 10 років позбавлення волі. І мерзотник буде мати права на амністію та дострокове звільнення після відбуття 1/2 строку,

– зазначив Геращенко

За непідтвердженими даними, власником Land Cruiser виявився 28-річний Василь Губрій. До 2018 року він працював у поліції охорони Вінницької області.

Дивіться відео смертельної ДТП у Києві: