У МЗС заявили, що глава відомства Дмитро Кулеба доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти із авіаперевізником. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

До теми В аеропорту "Бориспіль" затримують 5 рейсів в Анталію

У "Борисполі" відновили посадку на рейси до Анталії

В аеропорту "Бориспіль"почали посадку на рейси до Анталії (Туреччина):

PS 5335 Київ-Анталія а/к "МАУ";

PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ".

Також станом на 12:20 в терміналі аеропорту пасажири рейсу PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" очікували на посадку о 14:00 годині.

Пасажири вечірнього рейсу PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" перебувають в готелі, їх виліт заплановано о 17:30 годині,

– заявили в аеропорту.

Заява МЗС України

У зв'язку із затримкою авіарейсів із України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія – Київ та Анталія – Одеса,

– повідомив речник МЗС України.

Він також пояснив, що глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти із авіаперевізником для забезпечення українських пасажирів харчуванням та тимчасовим розміщенням в готелі. А також працювати із турецькою владою з метою якнайшвидшого відновлення авіарейсів.

Зверніть увагу! Через затримку рейсів у аеропорту "Бориспіль" блогерка з ніком missverona не змогла вчасно вилетіти з київського аеропорту. Це її настільки розлютило, що дівчина назвала Україну " самой кончєнной страной".

Затримка рейсів в Анталію: що відомо