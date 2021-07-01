У МЗС заявили, що глава відомства Дмитро Кулеба доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти із авіаперевізником. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
До теми В аеропорту "Бориспіль" затримують 5 рейсів в Анталію
У "Борисполі" відновили посадку на рейси до Анталії
В аеропорту "Бориспіль"почали посадку на рейси до Анталії (Туреччина):
- PS 5335 Київ-Анталія а/к "МАУ";
- PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ".
Також станом на 12:20 в терміналі аеропорту пасажири рейсу PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" очікували на посадку о 14:00 годині.
Пасажири вечірнього рейсу PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" перебувають в готелі, їх виліт заплановано о 17:30 годині,
– заявили в аеропорту.
Заява МЗС України
У зв'язку із затримкою авіарейсів із України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія – Київ та Анталія – Одеса,
– повідомив речник МЗС України.
Він також пояснив, що глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти із авіаперевізником для забезпечення українських пасажирів харчуванням та тимчасовим розміщенням в готелі. А також працювати із турецькою владою з метою якнайшвидшого відновлення авіарейсів.
Затримка рейсів в Анталію: що відомо
- Станом на ранок 1 липня, у аеропорту "Бориспіль" затримали 5 рейсів сполученням Київ – Анталія.
- Причина – відсутність дозволу зі сторони Туреччини.
- Тоді адміністрація "Борисполя" наголосила, що затримка рейсів відбулась з причин, на які аеропорт не може вплинути.
- Також затримали рейси до Анталії з Одеси та Львова.
- Ба більше, рейси на Анталію також затримали в Харкові.