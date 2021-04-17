СБУ затримала на хабарі начальника відділу кримінальної поліції одного з управлінь поліції Києва. Розмір неправомірної вигоди становив 2 тисячі доларів.

У чому підозрюють поліцейського

Гроші зловмисник вимагав у мешканця столиці. За 2 тисячі доларів начальник поліції обіцяв змінити процесуальний статус і повернути майно, заарештоване у межах кримінального провадження.

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Правоохоронці, із залученням спецпідрозділу СБУ, затримали начальника відділу поблизу місця роботи під час отримання хабаря,

– мовиться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру через зловживання впливом.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці перевіряються можливі факти отримання зловмисником хабарів і причетність до схеми інших співробітників.

Наразі триває досудове розслідування.



У Києві на хабарі затримали начальника поліції

Зверніть увагу! Нещодавно правоохоронці затримали на гарячому чиновника Київської ОДА. Він брав від підприємця 10 тисяч доларів хабаря. За ці гроші посадовець обіцяв домовитись із колишнім колегою в Антимонопольному комітеті про ненакладання штрафу на підприємця. Тепер йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення та конфіскація майна.