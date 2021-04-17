Начальник відділу кримінальної поліції попався на хабарі

СБУ затримала на хабарі начальника відділу кримінальної поліції одного з управлінь поліції Києва. Розмір неправомірної вигоди становив 2 тисячі доларів.

У чому підозрюють поліцейського

Гроші зловмисник вимагав у мешканця столиці. За 2 тисячі доларів начальник поліції обіцяв змінити процесуальний статус і повернути майно, заарештоване у межах кримінального провадження.

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Правоохоронці, із залученням спецпідрозділу СБУ, затримали начальника відділу поблизу місця роботи під час отримання хабаря,

– мовиться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру через зловживання впливом.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці перевіряються можливі факти отримання зловмисником хабарів і причетність до схеми інших співробітників.

Наразі триває досудове розслідування.



У Києві на хабарі затримали начальника поліції