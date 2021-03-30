Чиновники КМДА та представники групи "Нафтогаз" домовилися про розвиток у столиці інфраструктури для електричних автомобілів. Реалізація планів посадовців дозволить власникам електрокарів користуватися ними більш зручно.

За словами першого заступника мера Києва Миколи Поворозника, завдяки співпраці міста з "Нафтогазом" у всіх районах міста з'являться зарядки для електрокарів. Загалом планують відкрити 50 станцій створеної НАК мережі WEnergy

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Збільшення проєктів з альтернативної енергетики, згідно з планами посадовців, має привести до вуглецевої нейтральності вже у 2040 році.

Підходять до будь-якого електрокара

Поворозник стверджує, що у місті з'явиться більше паркомісць із зарядним комплексом EUA-2. За його допомогою можна буде зарядити автівку найпопулярніших світових виробників.

Середній час зарядки одного електрокару таким пристроєм – до 2,5 години. Оплатити послуги можна за допомогою банківської картки чи через застосунок на смартфоні.

Київ вітає ініціативи, покликані покращити екологічну безпеку міста та продовжує втілювати масштабні проєкти в цьому напрямі. Використання відновлювальних джерел енергії завдяки збільшенню кількості зарядних станцій для електрокарів сприятимуть зменшенню викидів шкідливих газів від автомобільного транспорту,

– підкреслив заступник Кличка.

4 станції вже працюють

Перший прилад, який вже встановили у рамках меморандуму про розвиток інфраструктури для електрокарів між КМДА та "Нафтогазом", почав працювати на Бесарабській площі.

Взагалі ж, з минулого року, коли "Нафтогаз" оголосив про створення мережі електричних зарядних станцій у столиці, в Києві з'явилося 3 прилади WEnergy: