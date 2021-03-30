"Нафтогаз" планує встановити 50 зарядок для електрокарів у Києві
Чиновники КМДА та представники групи "Нафтогаз" домовилися про розвиток у столиці інфраструктури для електричних автомобілів. Реалізація планів посадовців дозволить власникам електрокарів користуватися ними більш зручно.
Джерело:КМДА
За словами першого заступника мера Києва Миколи Поворозника, завдяки співпраці міста з "Нафтогазом" у всіх районах міста з'являться зарядки для електрокарів. Загалом планують відкрити 50 станцій створеної НАК мережі WEnergy
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Підходять до будь-якого електрокара
Поворозник стверджує, що у місті з'явиться більше паркомісць із зарядним комплексом EUA-2. За його допомогою можна буде зарядити автівку найпопулярніших світових виробників.
Середній час зарядки одного електрокару таким пристроєм – до 2,5 години. Оплатити послуги можна за допомогою банківської картки чи через застосунок на смартфоні.
Київ вітає ініціативи, покликані покращити екологічну безпеку міста та продовжує втілювати масштабні проєкти в цьому напрямі. Використання відновлювальних джерел енергії завдяки збільшенню кількості зарядних станцій для електрокарів сприятимуть зменшенню викидів шкідливих газів від автомобільного транспорту,
– підкреслив заступник Кличка.
4 станції вже працюють
Перший прилад, який вже встановили у рамках меморандуму про розвиток інфраструктури для електрокарів між КМДА та "Нафтогазом", почав працювати на Бесарабській площі.
Взагалі ж, з минулого року, коли "Нафтогаз" оголосив про створення мережі електричних зарядних станцій у столиці, в Києві з'явилося 3 прилади WEnergy:
- на вулиці Богдана Хмельницького;
- на Кловському узвозі;
- біля аеропорту "Київ".
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