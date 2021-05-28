Тоді жінка, яка супроводжувала тварину, почала кричати на водія. Вона звинувачувала його в неуважності.
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Що відомо про інцидент
- Відео про інцидент опублікували 26 травня ввечері.
- Водій їхав вулицею Осінньою у Святошинському районі.
- Жінка, ймовірно, вела коня на випас біля загальноосвітньої школи № 55.
- За твариною тягнувся довгий ланцюг. Ймовірно, для фіксації під час випасу.
- Керманич ненароком наїхав на металевий ланцюг.
- Кінь злякався, бо його трохи потягнуло за шию.
- Жінка почала конфлікт, проте словесна перепалка не принесла результату.
- Тоді пані спокійно продовжила рух автомобільною дорогою, проігнорувавши небезпеку.
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