Накричала на водія, бо той налякав коня: курйозний інцидент в Києві

28 травня 2021 , 06:57
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Джерело:

"Київ Оперативний"

В Києві жінка вела коня на випас вздовж дороги у одному зі спальних районів. Він ішов спокійно, допоки один з водіїв не наїхав на кількаметровий ланцюг.

Тоді жінка, яка супроводжувала тварину, почала кричати на водія. Вона звинувачувала його в неуважності.

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Що відомо про інцидент

  • Відео про інцидент опублікували 26 травня ввечері.
  • Водій їхав вулицею Осінньою у Святошинському районі.
  • Жінка, ймовірно, вела коня на випас біля загальноосвітньої школи № 55.
  • За твариною тягнувся довгий ланцюг. Ймовірно, для фіксації під час випасу.
  • Керманич ненароком наїхав на металевий ланцюг.
  • Кінь злякався, бо його трохи потягнуло за шию.
  • Жінка почала конфлікт, проте словесна перепалка не принесла результату.
  • Тоді пані спокійно продовжила рух автомобільною дорогою, проігнорувавши небезпеку.

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Автор: Вікторія Андрєєва