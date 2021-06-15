Намагалася врятувати подругу: у Білій Церкві у річці потонула 14-річна дівчинка – відео

Чергова надзвичайна ситуація сталася вдень 15 червня у Білій Церкві. Компанія дівчат пішла купатися на річку Рось без дорослих. Одна зі школярок загинула.
Як розповіли у поліції Київської області в коментарі 24 каналу, інцидент стався вдень 15 червня в районі Ярмоли. Неповнолітні дівчата вирішили скупатися у річці, але раптом одна з них почала тонути.
Дивіться також Хотіла врятувати брата: під Києвом у туалеті загинула 10-річна дівчина, хлопчик у реанімації
На допомогу їй кинулася подруга, якій вдалося врятувати життя дівчинці, але дістатися берега самостійно вона вже не змогла.
Напередодні трагедії поліція проводила превентивні заходи
- За попередніми даними, врятована від загибелі школярка змогла виплисти та почала дзвонити по допомогу у екстрені служби. Втім, дорогоцінний час було втрачено. Її подруга вже загинула.
- Тіло дівчинки, що потонула, водолази знайшли участку з чималою глибиною у 100 метрах від берега.
- Витягли потонулу з ріки близько 19:00.
За словами працівників пресслужби поліції Київщини, 14 червня правоохоронці проводили превентивні заходи, розповідали жителям міста про небезпеку купання дітей без дорослих.
16 червня правоохоронці вирішуватимуть питання щодо відкриття кримінального провадження з приводу трагедії.
Дивіться відео з місця, де у Білій Церкві затонула 14-річна дівчинка: