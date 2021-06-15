Намагалася врятувати подругу: у Білій Церкві у річці потонула 14-річна дівчинка – відео

Чергова надзвичайна ситуація сталася вдень 15 червня у Білій Церкві. Компанія дівчат пішла купатися на річку Рось без дорослих. Одна зі школярок загинула.

Як розповіли у поліції Київської області в коментарі 24 каналу, інцидент стався вдень 15 червня в районі Ярмоли. Неповнолітні дівчата вирішили скупатися у річці, але раптом одна з них почала тонути.

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На допомогу їй кинулася подруга, якій вдалося врятувати життя дівчинці, але дістатися берега самостійно вона вже не змогла.

Напередодні трагедії поліція проводила превентивні заходи

За попередніми даними, врятована від загибелі школярка змогла виплисти та почала дзвонити по допомогу у екстрені служби. Втім, дорогоцінний час було втрачено. Її подруга вже загинула.

Тіло дівчинки, що потонула, водолази знайшли участку з чималою глибиною у 100 метрах від берега.

Витягли потонулу з ріки близько 19:00.

За словами працівників пресслужби поліції Київщини, 14 червня правоохоронці проводили превентивні заходи, розповідали жителям міста про небезпеку купання дітей без дорослих.

16 червня правоохоронці вирішуватимуть питання щодо відкриття кримінального провадження з приводу трагедії.

Дивіться відео з місця, де у Білій Церкві затонула 14-річна дівчинка: