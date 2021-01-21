Напад на працівника Офісу президента у Києві: одного з розбійників засудили на 8 років
У Києві 21 січня засудили вірменина, який у березні 2019 року пограбував співробітника Офісу президента. Чоловіка 4 рази ударили по голові – він помер, його тіло знайшли наступного дня.
Свою вину обвинувачений визнав частково. Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.
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Що відомо про цей злочин
У березні 2019 року у Києві на вулиці Багговутівській цей громадянин Вірменії разом зі спільником зустріли потерпілого на вулиці та вчинили розбійний напад, завдавши чоловіку не менше 4 ударів в область голови. Наступного дня тіло чоловіка знайшли місцеві мешканці.
- Загиблим виявився співробітник Адміністрації президента України (тепер Офіс президента).
- У ході слідства правоохоронцям вдалося встановити та затримати одного з нападників.
- Його засудили до 8 років ув’язнення.
Олександр Бухтатий – помер після нападу розбійників / Фото kiev.informator/Сергій Марченко
Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.
Знайти доказів того, що саме дії нападників стали причиною смерті чоловіка, слідство не змогло.
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