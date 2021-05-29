Деякі шматки льоду мають до 3 сантиметрів у діаметрі. Їх порівнюють з перепелиними яйцями.
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Що кажуть синоптики
- Синоптики попередили українців, що 29 травня на більшості території України пануватиме негода.
- Грози та град пообіцяли у більшості південних і центральних регіонах. Окрім того, негода накриє Сумську та Харківську області.
- Рятувальники оголосили про жовтий рівень небезпеки.
- За даними синоптиків, швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.
- Найпрохолодніше 29 травня буде на Заході. Там температура повітря прогріється лише до +17 градусів.
- Найтепліше – на Сході. Зокрема, на Луганщині прогнозують до +28 градусів.