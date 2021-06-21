Наполегливий Дід: у Києві вчетверте затримали кримінального авторитета – фото

Вперше "Діда" депортували у 2019 році. Цього разу він незаконно перетнув український кордон через пункт пропуску Волинської митниці.
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"Дід" був "смотрящим" у виправних колоніях
- 56-річний вірменин, відомий під прізвиськом "Дід, має суттєві зв'язки з криміналітетом.
- Він відбував покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині.
- Там чоловік мав статус "смотрящого".
- За рішенням суду, у лютому 2019 року його депортували за межі України.
- Однак через 2 місяці він повернувся.
- "Діда" затримали й в серпні 2019 року знову депортували. Вірменину заборонили в'їзд в Україну на 5 років.
- Кримінальний авторитет змінив ім'я і в жовтні 2019 року повернувся літаком.
- Через кілька місяців правоохоронці викрили зловмисника.
- Третя депортація вірменина відбулася у липні 2020 року.
- Тоді йому заборонили в'їжджати в Україну на 15 років.
Вірменин був "смотрящим" у колоніях на Львівщині та Херсонщині / Фото Нацполіції
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"Дід" повернувся в Україну вчетверте
Кримінальний авторитет вчергове вирішив повернутись в Україну. Закарпатські та столичні оперативники управління стратегічних розслідувань отримали інформацію про спробу незаконного повернення "Діда" через пункт пропуску Волинської митниці.
Правоохоронці 18 червня знову затримали вірменина. За рішенням суду, чоловіка помістили у пункт тимчасового перебування іноземців з наступною примусовою депортацією.
Чоловіка вже тричі депортували з України / Фото Нацполіції
"Діда" затримали вчетверте / Фото Нацполіції