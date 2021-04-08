Епічні сутички влаштував представник ВО "Батьківщина" Костянтин Бондарєв перед позачерговою сесією Київської обласної ради 8 квітня. Політик накинувся на свого колегу від партії "За майбутнє", а потім ледве не влаштував бійку з депутатом від "Європейської солідарності".

Через що саме Бондарєв влаштував сутичку з іншими політиками, невідомо. Однак він стверджував, що колишній мер Василькова Володимир Сабадаш "вербує його людей".

Дивіться також В Офісі Президента дорікнули Кличку за "балачки" про 1 мільйон вакцин для Києва

Вгамувати нардепа, який влаштував штовханину з колегою намагався Роман Титикало з "ЄС". Потім і йому за це дісталося.

Обіцяв побити всіх

Судячи з відео, яке зняла представниця фракції "За Майбутнє", Бондарєв був налаштований на бійку з будь-ким, хто намагатиметься його заспокоїти.

Перед засіданням облради він підскочив до Володимира Сабадаша та почав хапати його за піджак. Агресивно налаштований політик обіцяв побити колегу, але його почав відтягувати Титикало.

Після цього Бондарев пообіцяв побити опонента пізніше.

Він приїжджає і намагається вербувати моїх людей, як тварина КГБшна... Ще раз ти кудись приїдеш, я тебе приїду відп*зжу,

– заявив Бондарєв, після чого пішов з залу засідань.

Втім вже за кілька хвилин депутат від "Батьківщини" повернувся та почав нападати вже на Титикало.

Дивіться відео нападів депутата від "Батьківщини" на колег у Київській облраді (18+):