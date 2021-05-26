Кличко про це говорив у ефірі одного з телеканалів 26 травня. Також він згадав про те, що транспортна галузь у Києві дотаційна.

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Детальніше про слова мера

За словами Кличка, у Києві є проблема з проїздом. Він це пояснив тим, що наразі в місті найдешевший громадський транспорт Європи.

Ми бачимо, що мери інших міст вже підняли тариф на проїзд – і у Львові, і в Запоріжжі. У столиці транспортна галузь дотаційна. Майже 3 мільярди гривень ми дотуємо,

– сказав мер Києва.

Також чиновник наголосив, що тема підняття тарифу "назріла", однак без економічного обґрунтування цього робити не будуть. Коли та наскільки піднімуть вартість проїзду – він не сказав.

Зверніть увагу! У "Київському метрополітені" та "Київпастранс" провели підрахунки всіх витрат. Вони показали, що перевезення в місті стало вкрай збитковим. Тому до мера Києва Віталія Кличка 12 травня направили заяву з проханням збільшити ціну на громадський транспорт до 25 гривень у маршрутках і 21 – в метро. Також профспілка перевізників вийшла на відповідну акцію протесту.