Проїзду по 20 чи 25 гривень у Києві не буде, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував можливість подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці. Він заявив, що ціну до 20 чи 25 гривень не підніматимуть.

Кличко про це говорив у ефірі одного з телеканалів 26 травня. Також він згадав про те, що транспортна галузь у Києві дотаційна.

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Детальніше про слова мера

За словами Кличка, у Києві є проблема з проїздом. Він це пояснив тим, що наразі в місті найдешевший громадський транспорт Європи.

Ми бачимо, що мери інших міст вже підняли тариф на проїзд – і у Львові, і в Запоріжжі. У столиці транспортна галузь дотаційна. Майже 3 мільярди гривень ми дотуємо,

– сказав мер Києва.

Також чиновник наголосив, що тема підняття тарифу "назріла", однак без економічного обґрунтування цього робити не будуть. Коли та наскільки піднімуть вартість проїзду – він не сказав.