Прорив стався біля бібліотеки Вернадського – найбільшого книгосховища України. За словами очевидців, перші струмені води сягали майже 50 метрів.

Нагадаємо У Києві на Деміївській площі здійнявся величезний фонтан

Наслідки прориву на "Деміївській"

Під сильним тиском води каміння, асфальт і бруд просто розкидало на усі сторони. Постраждали авто, що були припарковані поруч. Шматки асфальту і каміння летіли вулицею, потрапляючи у вікна авто.

Каменюки порозбивали скло і навіть побили кузови. Загалом у соцмережах зазначають, що постраждали 10 – 12 авто.

Пошкоджені авто під час прориву на "Деміївській" / Фото dtp.kiev.ua

Перші секунди струмінь води доходив навіть до 50 метрів у висоту.

На місце одразу після масштабної аварії приїхала ціла група комунальників. На місці вирили великий котлован і почали ремонтні роботи.



Комунальники на місці прориву біля бібліотеки Вернадського / Фото dtp.kiev.ua

Що відомо про прорив на "Деміївській"