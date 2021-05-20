Прорив стався біля бібліотеки Вернадського – найбільшого книгосховища України. За словами очевидців, перші струмені води сягали майже 50 метрів.
Нагадаємо У Києві на Деміївській площі здійнявся величезний фонтан
Наслідки прориву на "Деміївській"
Під сильним тиском води каміння, асфальт і бруд просто розкидало на усі сторони. Постраждали авто, що були припарковані поруч. Шматки асфальту і каміння летіли вулицею, потрапляючи у вікна авто.
Каменюки порозбивали скло і навіть побили кузови. Загалом у соцмережах зазначають, що постраждали 10 – 12 авто.
Пошкоджені авто під час прориву на "Деміївській" / Фото dtp.kiev.ua
Перші секунди струмінь води доходив навіть до 50 метрів у висоту.
На місце одразу після масштабної аварії приїхала ціла група комунальників. На місці вирили великий котлован і почали ремонтні роботи.
Комунальники на місці прориву біля бібліотеки Вернадського / Фото dtp.kiev.ua
Що відомо про прорив на "Деміївській"
- Аварія сталася о 14:48 під час гідравлічних випробувань тепломереж.
- Вода досягала входу Національної бібліотеки імені Вернадського, проте саму будівлю не пошкодила.
- Пошкоджений трубопровід експлуатується 43 роки.
- У зв'язку з аварією, на багатьох вулицях району не буде гарячої води.