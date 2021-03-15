Настоятель Київської Лаври зізнався, що відпускав гріхи маніяку Онопрієнку та не здав його
Настоятель Києво–Печерської лаври Павло, у народі відомий як "Паша-Мерседес", зізнався дружині Віктора Медведчука, Оксані Марченко, що відпускав гріхи маніяку Онопрієнку до того, як він був затриманий.
Джерело:KиївMedia
Павло не здав його міліції, бо вважав, бо хотів привести маніяка до покаяння. Після цього Онопрієнко продовжував вбивати людей.
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Сповідь маніяка
Таку історію Павло розповів під час інтерв’ю Оксані Марченко – дружині Медведчука, на яку нещодавно було накладено санкції. Розповідь увійшла у фільм "Паломниця".
Настоятель Лаври вирішив згадати моменти власного життя, які він найбільше запам’ятав.
Була така людина, яка убила 56 людей. Вона вже померла. Він прийшов до мене на сповідь у церкві в Нововолинську і каже: "Я убив". Я кажу: "Ну, усвідом". Він: "Заявляй на мене, іди у міліцію". Я кажу: "Я не дільничний, щоб заявляти на вас. Моя мета — привести вас до покаяння",
– відповів Павло маніякові.
Він також додав, що порадив Онопрієнку не робити більше нікому зла, бо його все-таки впіймає міліція.
Ім’я Анатолія Онопрієнка настоятель не називав, але під час цієї розповіді у фільмі показують обличчя серійного убивці.
Чому настоятеля Павла називають "Паша-Мерседес"?Так його прозвали через любов до коштовних іномарок та регулярні порушення правил дорожнього руху.
Що найбільше запам'яталось Павлу
Також Павло зауважив, що Онопрієнко під час допитів згадував ім’я священника.
І коли він тягнув 25-річну дівчину за будинок, тримаючи ніж біля шиї, і коли його взяли, він сказав на суді: "Павло говорив, що якщо я зроблю ще вбивства, то попадуся. Оце мені в житті запам’яталося,
— розповів Павло.
Настоятель Київської Лаври зізнався, що відпускав гріхи маніяку Онопрієнку: дивіться відео
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