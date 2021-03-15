Настоятель Київської Лаври зізнався, що відпускав гріхи маніяку Онопрієнку та не здав його

Настоятель Києво–Печерської лаври Павло, у народі відомий як "Паша-Мерседес", зізнався дружині Віктора Медведчука, Оксані Марченко, що відпускав гріхи маніяку Онопрієнку до того, як він був затриманий.

Павло не здав його міліції, бо вважав, бо хотів привести маніяка до покаяння. Після цього Онопрієнко продовжував вбивати людей.

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Сповідь маніяка

Таку історію Павло розповів під час інтерв’ю Оксані Марченко – дружині Медведчука, на яку нещодавно було накладено санкції. Розповідь увійшла у фільм "Паломниця".

Настоятель Лаври вирішив згадати моменти власного життя, які він найбільше запам’ятав.

Була така людина, яка убила 56 людей. Вона вже померла. Він прийшов до мене на сповідь у церкві в Нововолинську і каже: "Я убив". Я кажу: "Ну, усвідом". Він: "Заявляй на мене, іди у міліцію". Я кажу: "Я не дільничний, щоб заявляти на вас. Моя мета — привести вас до покаяння",

– відповів Павло маніякові.

Він також додав, що порадив Онопрієнку не робити більше нікому зла, бо його все-таки впіймає міліція.

Ім’я Анатолія Онопрієнка настоятель не називав, але під час цієї розповіді у фільмі показують обличчя серійного убивці.

Чому настоятеля Павла називають "Паша-Мерседес"? Так його прозвали через любов до коштовних іномарок та регулярні порушення правил дорожнього руху.

Що найбільше запам'яталось Павлу

Також Павло зауважив, що Онопрієнко під час допитів згадував ім’я священника.

І коли він тягнув 25-річну дівчину за будинок, тримаючи ніж біля шиї, і коли його взяли, він сказав на суді: "Павло говорив, що якщо я зроблю ще вбивства, то попадуся. Оце мені в житті запам’яталося,

— розповів Павло.

Настоятель Київської Лаври зізнався, що відпускав гріхи маніяку Онопрієнку: дивіться відео

Що відомо про Анатолія Онопрієнка – серійний убивця, уродженець Житомирщини, який, за доведеними епізодами, убив щонайменше 52 людини з 1989 по 1996 роки. Помер у тюрмі, де відбував довічне.