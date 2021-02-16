Київ очолив рейтинг порушників мовного закону. За перший місяць зі столиці й області надійшло 284 скарг.

Загалом за цей період із заявами або повідомленнями звернулись 647 разів. Проте за перший місяць дії мовного закону не виписали жодного штрафу.

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Майже 300 звернень стосується відсутності української версії вебсайтів.

Статистику опублікував у фейсбуці Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Найбільше повідомлень, звернень та скарг отримали з Києва та Київської області – 284 разів,

– написав він.

Скільки заяв отримали з інших регіонів

Із Львівської області надійшло 58 звернень, які стосуються переважно порушень в інших регіонах України (про порушення у Львівській області лише 3).

Харківська — 43

Одеська — 27

Дніпропетровська — 16

Запорізька — 7

Вінницька — 9

Полтавська — 16

Луганська — 7

Миколаївська — 6

Волинська — 5

Донецька — 4,

Тернопільська — 6

Сумська, Чернівецька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Закарпатська, Хмельницька та Херсонська області — по 3 звернення, із Рівненської, Чернігівської, Черкаської областей — по 2.