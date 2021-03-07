У Києві ввечері 7 березня приспустили головний прапор України. Його перед Днем Незалежності в серпні встановили на Печерських пагорбах.

Про приспущення прапора повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп. Причина – сильний вітер.

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За словами Непопа, пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, найбільший прапор приспустили.

Чиновник додав, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Яку погоду в Києві прогнозують на 8 березня

До вечора понеділка метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 кілометрів за годину. Водночас падатиме сніг. Температура протягом дня коливатиметься від 0 до 3 градусів.

Тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня.

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