Найбільший прапор України приспустили в Києві
У Києві ввечері 7 березня приспустили головний прапор України. Його перед Днем Незалежності в серпні встановили на Печерських пагорбах.
Джерело:Офіційний портал Києва
Про приспущення прапора повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп. Причина – сильний вітер.
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За словами Непопа, пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, найбільший прапор приспустили.
Чиновник додав, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.
Яку погоду в Києві прогнозують на 8 березня
До вечора понеділка метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 кілометрів за годину. Водночас падатиме сніг. Температура протягом дня коливатиметься від 0 до 3 градусів.
Тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня.
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Що слід знати про найбільший прапор України, встановлений у Києві
- Висота флагштоку становить майже 90 метрів, а вага – 32 тонни.
- Розміри полотнища найбільшого прапора – 16 на 24 метри.
- Кияни можуть бачити стяг з будь-якої точки столиці.
- До цього в Україні найбільшим вважали прапор у Дніпрі. Його підняли в 2018 році. Тоді було встановлено одразу два нацрекорди: найбільше полотнище піднятого прапора та найвищий в Україні флагшток – 72 метри.
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