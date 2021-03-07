Найбільший прапор України приспустили в Києві

7 березня 2021 , 23:06
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Джерело:

Офіційний портал Києва

У Києві ввечері 7 березня приспустили головний прапор України. Його перед Днем Незалежності в серпні встановили на Печерських пагорбах.

Про приспущення прапора повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп. Причина – сильний вітер.

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За словами Непопа, пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, найбільший прапор приспустили.

Чиновник додав, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Яку погоду в Києві прогнозують на 8 березня

До вечора понеділка метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 кілометрів за годину. Водночас падатиме сніг. Температура протягом дня коливатиметься від 0 до 3 градусів.

Тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня.

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Що слід знати про найбільший прапор України, встановлений у Києві

  • Висота флагштоку становить майже 90 метрів, а вага – 32 тонни.
  • Розміри полотнища найбільшого прапора – 16 на 24 метри.
  • Кияни можуть бачити стяг з будь-якої точки столиці.
  • До цього в Україні найбільшим вважали прапор у Дніпрі. Його підняли в 2018 році. Тоді було встановлено одразу два нацрекорди: найбільше полотнище піднятого прапора та найвищий в Україні флагшток – 72 метри.