Найбільший прапор України приспустили в Києві

Джерело:Офіційний портал Києва
У Києві ввечері 7 березня приспустили головний прапор України. Його перед Днем Незалежності в серпні встановили на Печерських пагорбах.
Про приспущення прапора повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп. Причина – сильний вітер.
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За словами Непопа, пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, найбільший прапор приспустили.
Чиновник додав, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.
До вечора понеділка метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 кілометрів за годину. Водночас падатиме сніг. Температура протягом дня коливатиметься від 0 до 3 градусів.
Тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня.
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