Про це повідомили зранку 2 липня. Комунальники вже почали роботи з відновлення живлення.

Актуально У Києві більш ніж втричі збільшили вартість паркування

На яких перехрестях не працюють світлофори

Нижній Вал і Набережно-Хрещатицька.

Верхній Вал і Набережно-Хрещатицьа.

Нижній Вал і Волоська.

Волоська та Григорія Сковороди.

Волоська та Хорива.

Волоська та Іллінська.

Волоська та Спаська.



Світлофори, які вийшли з ладу в Києві / Фото "Київ оперативний"

У цих місцях рух може бути ускладненим. Також слід бути уважним, оскільки там підвищений ризик виникнення аварій.

Зверніть увагу! Під Полтавою чоловік вирішив за власні гроші полагодити ділянку дороги. Проте у нього поцупили будівельні матеріали. В мережі історію поширили й люди допомогли придбати новий цемент. Про це повідомили 29 червня.