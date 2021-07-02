Про це повідомили зранку 2 липня. Комунальники вже почали роботи з відновлення живлення.

Актуально У Києві більш ніж втричі збільшили вартість паркування

На яких перехрестях не працюють світлофори

  • Нижній Вал і Набережно-Хрещатицька.
  • Верхній Вал і Набережно-Хрещатицьа.
  • Нижній Вал і Волоська.
  • Волоська та Григорія Сковороди.
  • Волоська та Хорива.
  • Волоська та Іллінська.
  • Волоська та Спаська.

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Світлофори, які вийшли з ладу в Києві / Фото "Київ оперативний"

У цих місцях рух може бути ускладненим. Також слід бути уважним, оскільки там підвищений ризик виникнення аварій.