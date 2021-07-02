Про це повідомили зранку 2 липня. Комунальники вже почали роботи з відновлення живлення.
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На яких перехрестях не працюють світлофори
- Нижній Вал і Набережно-Хрещатицька.
- Верхній Вал і Набережно-Хрещатицьа.
- Нижній Вал і Волоська.
- Волоська та Григорія Сковороди.
- Волоська та Хорива.
- Волоська та Іллінська.
- Волоська та Спаська.
Світлофори, які вийшли з ладу в Києві / Фото "Київ оперативний"
У цих місцях рух може бути ускладненим. Також слід бути уважним, оскільки там підвищений ризик виникнення аварій.