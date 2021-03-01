Не тільки на касах: у Київському метро з'явилися дефібрилятори – фото
Після тривалих обіцянок, обговорень та скандалів дефібрилятори нарешті встановили на платформах 19 станцій столичної підземки. Сталося це 1 березня.
Джерело:КП "Київський метрополітен"
Як зазначили чиновники, роботи по розміщенню у погоджених з авторами ініціативи "РеаніМетро" завершилися. То ж, наразі за допомогою спеціального обладнання у випадку зупинки серця можуть врятувати життя пасажирів та працівників підземки на 19 станціях.
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Де встановили дефібрилятори на платформах метро у Києві
Наразі медичне обладнання доступне правоохоронцям управління поліції в метрополітені та представникам муніципальної варти Києва, які мають кваліфікацію з надання медичної допомоги на станціях:
- "Лісова";
- "Дарниця";
- "Арсенальна";
- "Хрещатик";
- "Театральна";
- "Вокзальна";
- "Політехнічний інститут";
- "Шулявська";
- "Святошин";
- "Академмістечко";
- "Почайна";
- "Контрактова площа";
- "Майдан Незалежності";
- "Площа Льва Толстого";
- "Олімпійська";
- "Лук’янівська";
- "Золоті ворота";
- "Палац спорту";
- "Осокорки".
Без переможців тендеру
У метрополітені підкреслили, що дефібрилятори довелося закупати коштом Міського центру громадського здоров'я, оскільки компанія-переможець тендеру не забезпечило обладнання та документи належної якості. Поставлену продукцію повернули із претензією щодо відшкодування коштів.
Дефібрілятори встановили на платформах станцій метро / Фото КП "Київський метрополітен"
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